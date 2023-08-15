تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن الحد الأدني للقبول بكليات وبرامج الجامعة فى العام الجامعى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ موضحا أن الحد الأدنى للقبول فى برامج كلية الصيدلة (فارم دي) "شعبة علوم " هو ٧٦٪؜. ، برامج كلية الهندسة " شعبة رياضة " ٧٢٪ ، برنامج هندسة العمارة المستدامة " شعبة رياضة " ٧٠ ٪ ، برامج كلية

الحاسب ونظم المعلومات " شعبة علوم " ٧٤٪ ، برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات "شعبة رياضة " ٧٢٪ ، برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات " أدبى -علوم -رياضة " ٦٢٪

، برامج كلية الفنون والتصميم ؜ " شعبة علوم ورياضة " ٦٢٪ ، وبرامج كلية العلوم الأساسية

والتطبيقية"شعبة علوم ورياضة " ٦٢٪؜

اضاف الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم انه يشترط أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية