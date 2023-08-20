الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق كليه التمريض 2023 وموعد نهاية كتابة رغبات المرحلة الثانية

كليه التمريض
كليه التمريض

كليه التمريض واحدة من كليات المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، ويسعى الطلاب للالتحاق بها لما توفره من فرص عمل عقب التخرج منها .

ويختلف تنسيق كليه التمريض من محافظة لأخرى حسب عدد المقاعد الشاغرة بالكلية ومدى اقبال طلاب الثانوية عليها  في نفس المحافظة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق كليه التمريض 2023 وموعد نهاية كتابة رغبات المرحلة الثانية .

تنسيق كليه التمريض 2023

من المتوقع أن يكون تنسيق كليه التمريض 2023 أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة وجاء تنسيق كليه التمريض العام الماضي كالتالي: 

جامعة عين شمس 74.5%

جامعة القاهرة 76.1%

جامعة اسكندريه 74.3%

جامعة المنصورة 84.6%

جامعة طنطا 84.4%

جامعة دمياط 82.9%

جامعة حلوان 73.2%

جامعة الفيوم 72.18%

جامعة أسوان 69.3%

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موعد نهاية كتابة رغبات المرحلة الثانية 

مددت وزارة التعليم العالي فترة كتابة رغبات المرحلة الثانية حتى لتنتهي مساء اليوم الأحد، ووفق بيان الوزارة سجل ٣٣٧ ألف طالب في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات  عبر موقع التنسيق الإلكتروني  الذي خصصته وزارة التعليم العالي لذلك أو من خلال الضغط على الرابط التالي  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 

وأعدت وزارة التعليم العالي أدلة إرشادية وتوضيحية وفيديوهات لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، مع وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.

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موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023| من هنا

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