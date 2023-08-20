الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023| من هنا

تنسيق الكليات العسكرية
تنسيق الكليات العسكرية

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء تقديم الكليات العسكرية 2023، حيث بدأ تسجيل بيانات الطلاب عبر موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 من يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 وينتهي الثلاثاء الموافق 29/8/2023.

ويبدأ سحب الملفات من مكتب تنسيق الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية في مصر الجديدة لتقديم طلبات تقديم الكليات العسكرية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 وحتى الخميس الموافق 31/8/2023.

موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويبحث الطلبة عن موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 لبدء التقديم 

لتسجيل طلب الالتحاق الإلكترونى لأول مرة عبر موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 من هنــــا : https://tansiq.mod.gov.eg

ملحوظة هامة : الرابط يستخدم فقط في تسجيل طلب الالتحاق لأول مرة

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تعليمات هامة عند الدخول على موقع تنسيق الكليات العسكرية 

الإلتزام بالدقة فى عملية تسجيل البيانات الأساسية والمجموع والنسبة المئوية.

ضرورة كتابة جميع الأسماء رباعياً والعنوان تفصيلياً فى جميع مراحل تسجيل البيانات.

ضرورة مراجعة البيانات مع ولي الأمر قبل الحفظ النهائي.

بعد الإنتهاء من ملئ ومراجعة البيانات يتم القيام بالحفظ النهائي للبيانات.

بعد الإنتهاء من الحفظ النهائى للبيانات سيتم ظهور تاريخ التواجد بالكلية الحربية لشراء الملف.

إمكانية دفع قيمة الملف نقدي بمقر الكلية الحربية أو على حساب الأكاديمية العسكرية المصرية العليا (1811) بأحد بنكى (الأهلي المصرى - بنك قطر الوطني الأهلي) بجميع الأفرع مع إحضار أصل الإشعار الدال على الدفع.

قم بطباعة البيانات ثم توجه إلى الكلية الحربية ومعك الورقة المطبوعة الموضح بها تاريخ تواجدك.

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عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية

يتسأل الطلاب عن عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية بالتفصيل، حيث يقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية في مصر الجديدة، صلاح سالم، العروبة ، طريق المطار امام مستشفى الجلاء العسكري للعائلات .

اقرب محطة مترو لـ عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 

ويبحث الجميع عن أقرب محطة مترو لـ مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وطريقة الذهاب للكلية الحربية بالمواصلات.

مترو ارض المعارض: تعد محطة مترو أرض المعارض بالخط الثالث من مترو الأنفاق المحطة الأقرب ثم ، يمكنك ركوب ميكروباص من أمام المحطة و التي تتجه إلى كوبرى المشاة و منه يمكنك العبور إلى الجهة المقابلة و السير قليلا من أجل الوصول إلى البوابة.

مترو رمسيس: يمكن الوصول للكلية الحربية من خلال مترو رمسيس، حيث تجد مواصلات تقلك مباشرة للكلية الحربية .

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