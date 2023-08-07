الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق الكليات العسكرية 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية والعنوان والمواصلات

تنسيق
تنسيق

يرغب العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 في تقديم الكليات العسكرية 2023 ولكن يزداد البحث عن تقديم الكلية الحربية 2023 ، ويرغب الطلاب في معرفة كل من تنسيق الكلية الحربية 2023، موعد تقديم الكلية الحربية 2023-2024، عنوان الكلية الحربية بالتفصيل ، اقرب محطة مترو للكلية الحربية.

 

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موقع التقديم للكليات العسكرية 2023


تنسيق الكليات العسكرية 2023


تنسيق الكلية الحربية 2023 


تنسيق الكلية الحربية 2023 : القسم العلمي 65% فأكثر - القسم الأدبي 70 % فأكثر.

 

تنسيق الكلية الجوية 2023 


تنسيق الكلية الجوية 2023:  55 % علمي _ أدبي  

 

تنسيق الكلية البحرية 2023


تنسيق الكليه البحرية 2023 : 65 % علمي فقط

 

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2023


تنسيق كليه الدفاع الجوي 2023 : 70 % علمي رياضة فقط .

 

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2023 


تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2023 : 75% علمى رياضة فقط.

 

تنسيق كلية الطب العسكري 2023


تنسيق كلية الطب العسكري 2023 : 87 % علمي علوم .

رابط تسجيل رغبات المرحله الأولى 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الكليات والمعاهد المتاحة فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى


موعد تقديم الكلية الحربية 2023-2024

ويأتي موعد تقديم الكلية الحربية 2023 هذا العام بداية من يوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 وحتى الثلاثاء الموافق 29/8/2023.

ويبدأ سحب الملفات من مكتب تنسيق الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية في مصر الجديدة لتقديم طلبات تقديم الكليات العسكرية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 وحتى الخميس الموافق 31/8/2023.

 

عنوان الكلية الحربية بالتفصيل

يتسأل الطلاب عن عنوان الكلية الحربية بالتفصيل، حيث تقع الكلية الحربية في مصر الجديدة، صلاح سالم، العروبة ، طريق المطار امام مستشفي الجلاء العسكري للعائلات .

اقرب محطة مترو للكلية الحربية 

ويبحث الجميع عن اقرب محطة مترو للكلية الحربية وطريقة الذهاب للكلية الحربية بالمواصلات.

مترو ارض المعارض: تعد محطة مترو ارض المعارض في الخط الثالث من مترو الانفاق المحطة الأقرب ثم ، يمكنك ركوب ميكروباص من أمام المحطة و التى تتجه إلى كوبرى المشاة و منه يمكنك العبور إلى الجهة المقابلة و السير قليلا من أجل الوصول إلى البوابة.

مترو رمسيس: يمكن الوصول للكلية الحربية من خلال مترو رمسيس، حيث تجد مواصلات تقلك مباشرة للكلية الحربية .

 

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