رابط تسجيل رغبات المرحله الأولى 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تسجيل رغبات المرحله الاولي 2023، وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن كافة تفاصيل تسجيل رغبات المرحله الاولي 2023، وكذلك الرابط والمجاميع.

فى هذا السياق تنشر الدستور كل شيء عن تسجيل رغبات المرحله الأولى 2023.

تسجيل رغبات المرحله الاولي 2023

وجاء تفاصيل الدرجات الخاصة بالمرحلة الأولى للتنسيق كالتالى:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

عدد الطلاب: 22304

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

عدد الطلاب: 15013

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

عدد الطلاب: 74923

الإجمالي: 112240

ونوهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: هنا.

نصائح التعليم العالي للطلاب

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن التنسيق الإلكترونى يتم بناء على التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع وتسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وتمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها والموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.