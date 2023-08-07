الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالنسبة المئوية| تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023/ 2024 ومصاريف الكليات

تنسيق 2023
تنسيق 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم الاعلان عن تنسيق الجامعات الاهلية والجامعات الخاصة عقب اعلان نتيجة المرحلة الاولي لتنسيق الجامعات الحكومية الذي بدء يوم السبت الماضي ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 8 اغسطس بحد أدني طلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304. 

تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022/2023 

جاءت الحدود الدنيا لدرجات تنسيق الجامعات الأهلية، لكليات الطب 82%، وطب الأسنان 80%، والعلاج الطبيعي 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطري 70%، والهندسة 68%، وعلوم الحاسب 62%، إضافة إلى 15 تخصصا بحد أدنى 55%، وهى العلوم الأساسية التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية والإعلام، والفنون التطبيقية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق والقانون، التمريض، والآثار، والعلوم السينمائية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها

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بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2023/2024: 

- جامعة المنصورة الأهلية 2023:

كلية الطب البشري – 110 آلاف جنيه مصري

كلية طب الأسنان – 90 ألف جنيه مصري

كلية الصيدلة – 75 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 65.100 جنيه مصري

جامعة الزقازيق الأهلية 2023

كلية الطب البشري- 110 آلاف جنيه مصري

كلية طب وجراحة الفم والأسنان – 100 ألف جنيه مصري

كلية الصيدلة – 80 ألف جنيه مصري

كلية التمريض – 40 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 60 ألف جنيه مصري

كلية التجارة – 40 ألف جنيه مصري

كلية الحاسبات والمعلومات – 50 ألف جنيه مصري

جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

كلية الطب البشري – 115 ألف جنيه مصري

كلية طب الأسنان – 105 آلاف جنيه مصري

صيدلة كينكال – 80 ألف جنيه مصري

صيدلة فارما – 70 ألف جنيه مصري

كلية العلاج الطبيعي – 90 ألف جنيه مصري

كلية التمريض – 35 ألف جنيه مصري

تكنولوجيا العلوم الصحية – 30 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 60 ألف جنيه مصري

التجارة الدولية واللغات – 35 ألف جنيه مصري

جامعة المنوفية الأهلية 2023

كلية الطب البشرى 110 ألف جنيه

كلية طب الاسنان 95 ألف جنيه

كلية الطب البيطري 55 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه

كلية الهندسة 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة 90 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه

كلية التمريض 40 ألف جنيه

كلية العلوم الانسانية برنامج اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية 30 ألف جنيه

جامعة بني سويف الأهلية 2023

كلية الطب 85 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 70 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 60 الف جنيه.

كلية الهندسة 55 الف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 الف جنيه.

كلية العلوم 30 ألف جنيه

كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

كلية التجارة 30 ألف جنيه.

كلية الآداب 30 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 الف جنيه.

جامعة أسيوط  الأهلية 2023

كلية الطب 90 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

كلية الألسن 30 ألف جنيه.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجيا الحيوية الجامعات الاهلية الجديدة الجامعات الأهلية الثانوية العامة 2023 جامعة بني سويف الأهلية 2023 مصروفات الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الأهلية
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