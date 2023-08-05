بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والأهلية والخاصة بعد إعلان وظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وقد زاد البحث على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب زيادة عدد الطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق والتقديم من خلال تنسيق الجامعات الحكومية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب فروق المجموع عن ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الأولى من التنسيق.

لذلك يقدم "الدستور" من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن أسماء الجامعات الخاصة وأسعارها، و موعد التقديم بها وتنسيق الجامعات الخاصة في جميع الكليات ومختلف المجالات.

كيفية التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

سيكون التقديم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة من خلال التقديم المباشر عبر مواقع الجامعات الخاصة نفسها، بعدما يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والضغط على خانة التقديم للجامعات الخاصة، ثم يقوم بالاستعلام عن المصروفات الخاصة بالجامعات.

ويريد طلاب الثانوية العامة معرفة أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة ذلك؛ خوفُا من الكيانات الوهمية التي تنتشر مع بدء مراحل تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة أو المعاهد التي تكون غير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويجب على جميع الطلاب التأكد من أن الكلية التي يتقدمون إليها معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها حاصلة على كل الشهادات والاهتمام الخاصة بالوزارة.

تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، و قائمة بأسماء الجامعات الخاصة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعددهم 27 جامعة خاصة ومعهد عالي، وهي على النحو التالي:

جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية في مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة سيناء

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببنى سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

جامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت.

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة بدر بأسيوط.

جامعة الصالحية الجديدة.

جامعة الحياة.

جامعة مايو.

مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مصروفات كليات جامعة حورس:

كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة برنامج فارم دي 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 110 الف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه مصري.

كلية إدارة الأعمال "إنجليزي" 45 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال "عربي" 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة النهضة:

كلية طب الأسنان 150 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 92 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب 60 ألف جنيه.

كلية الطب البشري 200 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 115 ألف جنيه.

كلية الاعلام والعلاقات العامة 40 ألف جنيه.

كلية الفنون الجميلة 50 ألف جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023-2024

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه "فارم"، و100 ألف جنيه "كلينكال".

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية التمريض: 30 ألف جنيه.

التمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة البريطانية:

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 173 ألف جنيه.

كلية هندسة الطاقة والبيئة 173 ألف جنيه.

كلية الفنون والتصميم 188 ألف جنيه.

كلية القانون 133 ألف جنيه.

كلية التمريض 63 ألف جنيه.

كلية الهندسة 198 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 233 ألف جنيه.

كلية الإعلام والاتصال 158 ألف جنيه

كلية الآداب والإنسانيات وفقًا للتخصصات بالكلية، حيث قدرت مصروفات قسم علم النفس 143 ألف جنيه، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها 113 ألف جنيه، وفيما يخص قسم اللغة الصينية 73 ألف جنيه.

كلية الصيدلة "فارم" 163 ألف جنيه

قسم الصيدلة " الإكلينيكية" 173 الف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 158 الف جنيه.

إدارة الأعمال 198 ألف جنيه.

مصروفات جامعة بدر :

كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الدوائية 95 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي الدوائية 92 ألف جنيه.

كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65 ألف جنيه.

كلية التمريض 45 ألف جنيه.

كلية الهندسة 70 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

كلية الحقوق 65 ألف جنيه.

كلية العلوم السياسية 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد إنجليزي 60 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

كلية العلوم السينمائية 80 ألف جنيه.

كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية 45 ألف جنيه.

كلية الإعلام 55 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة كما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤:

الطب 82%.

طب الأسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

الحسابات والمعلومات 62%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

العلوم الصحية التطبيقية 55%.

التمريض 55%.

الإدارة والاقتصاد 55%.

العلوم السياسية 55%.

الفنون والفنون التطبيقية 55%.

الآداب 55%.

العلوم السينمائية 55%.

الإعلام 55%.

التربية 55%.

السياحة والفنادق 55%.

الحقوق والدراسات القانونية 55%.

اللغات والترجمة 55%.

الزراعات الصحراوية 55%.

العلوم الأساسية 55%.

الآثار 55%.

الزراعة 55%.