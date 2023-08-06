تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها

بدأت الجامعات الأهلية في استقبال طلبات التقديم من طلاب الثانوية العامة بعد أن ظهرت النتيجة على أن يتم إعلان تنسيق الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى 16 جامعة أهلية منتشرة في ربوع الجمهورية، ويختلف تنسيق الجامعات الأهلية من جامعة إلى أخرى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق أبرز الجامعات الأهلية وأسعارها

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. جامعة الملك سلمان

فتحت جامعة الملك سلمان باب التقديم للالتحاق بها ، على أن يتم إعلان تنسيق جامعة الملك سلمان بعد انتهاء فترة التقديم ، ويستطيع الطلاب الضغط على الرابط التالي للالتحاق بالجامعة

https://ksiu.edu.eg/ar/%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية ومنها تنسيق جامعة الملك سلمان أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، وكانت كلية الطب 77%، كلية طب الأسنان 77%، كلية الصيدلة 73%، كلية الطب البيطري 68%

كلية الهندسة 65%، كلية الحاسبات 60%، و 55% لباقي برامج الجامعة.

تنسيق الجامعات الأهلية .. جامعة النهضة

فتحت جامعة النهضة باب التقديم ، ويمكن للطلاب الضغط على الرابط التالي للتقديم الإلكتروني لها

https://apply.nub.edu.eg/?ref=Google

، وسيتم تحديد تنسيق جامعة النهضة بعد انتهاء فترة التقديم ، وجاء تنسيق جامعة النهضة العام الماضي كالتالي:

تنسيق جامعة النهضة

تنسيق جامعة الجلالة ومصاريفها 2023

يمكن للطلاب التقديم إلى جامعة الجلالة من خلال هذا الرابط

https://www.gu.edu.eg/ ، ويتم إعلان تنسيق جامعة الجلالة فور الانتهاء من التقديم، وجاءت مؤشرات تنسيقها نفس مؤشرات تنسيق جامعة الملك سلمان .

وجاء تنسيق جامعة الجلالة كالتالي:

كلية الدواء : 120 ألف جنيه

كلية صيدلة : 85 ألف جنيه

طب الأسنان :107 جنيه

كلية علوم الكمبيوتر 69 ألف جنيه

كلية هندسة : 69 ألف جنيه

كلية الإنتاج الإعلامي : 50 ألف جنيه

كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

كلية التمريض: 31 ألف جنيه

كلية العلوم الأساسية : 48 ألف جنيه

كلية فن وتصميم : 49 ألف جنية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة الجلالة 39 ألف جنيه

كلية علاج بدني :70 ألف جنيه

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية : 43 ألف جنيه

كلية الصناعات الغذائية : 43 ألف جنيه.

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