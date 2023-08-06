تنسيق فنون تطبيقية 2023.. ورابط نتائج اختبارات القدرات 2023-2024

زاد البحث عن تنسيق فنون تطبيقية 2023 مع انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023-2024 أمس السبت الموافق 5 أغسطس 2023 في كافة محافظات الجمهورية حيث يستقبل مكتب التنسيق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى وفقا للحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه لطلاب الشعب الثلاثة.

تنسيق فنون تطبيقية 2023

ترقب كافة الطلاب تنسيق فنون تطبيقية 2023 خاصة الطلاب المتقدمين لاجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالدراسة في الكلية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يعكف حاليا طلاب الشعبة الهندسية على تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق والتي تؤهلهم للالتحاق بالكلية حيث جاء تنسيق العام الماضي كما يلي :-

تنسيق كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها 331 درجة بنسبة مئوية نحو 80.73%.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان 327 درجة بنسبة مئوية نحو 79.76 %.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط 322 درجة بنسبة مئوية نحو 78.54 %.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف 319 درجة بنسبة مئوية نحو 77.80 %.

اختبارات القدرات 2023-2024

كلية الفنون التطبيقة من الكليات التي تتطلب اجتياز الطلاب اختبارات القدرات المؤهلة لدراسة علومها بالإضافة إلى الحصول على درجات الحد الأدنى للقبول، وذلك للترشيح الطلاب إليها من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ويمكن معرفة نتائج اختبارات القدرات من خلال بوابة مصر الرقيمة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تم التقديم خلال الفترة من السبت الموافق 15 - 27 يوليو 2023 لمدة 15 يوم حيث تجرى الامتحانات داخل كليات الفنون التطبيقية في كافة الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تعد كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 حيث من المتوقع أن يتم تنسيق العام الحالي لطلاب الدبلومات، وفقا لقواعد العام الماضي حيث جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الفنون التطبيقية لطلاب دبلوم الصنايع نظام الـ 3 سنوات نحو 86.78% في حين جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الفنون التطبيقية لطلاب دبلوم الصنايع نظام الـ 5 سنوات نحو 84.20%.

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