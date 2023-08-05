91.2 % نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، إن نسبة النجاح في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023 بلغت 91.2%.

وأكد وكيل الوزارة - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 3838 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 3 819 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 3482 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 91.2%.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني بلغ 290 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الراسبين 66 طالبا وطالبة.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الناجحين وأسرهم بالنجاح متمنيا لهم التوفيق في مستقبلهم.