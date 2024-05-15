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السفير محمد حجازى: الموقف المصرى الأكثر فاعلية ومصداقية لدى إسرائيل والولايات المتحدة

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية  قائلًا: "نحيي الموقف المصري الهام والمؤثر والأكثر فاعلية ومصداقية لدى إسرائيل ولدى الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة مسائلة ليس فقط أمامنا كحلفاء استراتيجيين أو منطقة عربية ولكن مسائلة أمام الضمير الإنساني والمنظمة الدولية والأمم المتحدة، حيث سوءلت في مجلس الأمن وافقت الدول مجتمعة قرارًا بقبول عضوية دولة فلسطين بأغلبية 143دولة ترسل إلى العالم وإلى إسرائيل وإلى واشنطن موقف الضمير العالمي مما يحدث". 

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشاهد الخسائر الاستراتيجية المتكررة التي تقع على إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يتواطيء مع هذا العدوان الذي وصفه كيل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه خيانة للإنسانية.

وتابع: “أننا أمام مشهد مصر تتحرك خلال الأيام منذ اقتحام معبر رفح في الجزء الفلسطيني منه بصرامة وجدّية وبعدم إتاحة الفرصة لإسرائيل لإعادة صياغة المشهد عند المعبر لتكون إسرائيل مجددًا هي المحاور لمصر لإدخال المساعدات فرفضت مصر ذلك في موقف جاد وهام”.

السفير محمد حجازي برنامج التاسعة القمة العربية البحرين

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