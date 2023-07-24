الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط مفتوح.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي توفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تتيح العديد من الأماكن أمام طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد المصرية، للالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.


- المعاهد الفنية الصحية

الجدير بالذكر أنه تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الكليات والجامعات المختلفة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إعلان تنسيق الجامعات واختبارات القدرات عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة لجميع التخصصات «أدبي وعلمي».

 تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023/2024


ومن هذا الجانب، بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية «الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة»، ونظائرها نظام «3 ،5 سنوات» 
يمكن التسجيل من خلال السطور التالية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي. 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي من خلال الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية عبر الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني 

-الدخول على موقع التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم (من هنــــــا).
-تحدد السنة الدراسية.
-تحديد نوع التعليم الفني (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).
-تحديد المدرسة التابع لها والمحافظة.
- وضع رقم الجلوس.
-ستظهر النتيجة أمام الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس 

بوابة التعليم الفني (اضغط هنـــــــــــــا)
وضع رقم الجلوس.
الضغط على إظهار النتيجة.

قد يهمك أيضا:

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى

 

كليات قمة من الدبلوم.. كل شىء عن الجامعات التكنولوجية المخصصة لطلاب التعليم الفنى

 

بالدرجات.. تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023/2024 المتوقع

 

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

 

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

 

صناعي 3 سنوات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات محمد حمدى زكى تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مواد متعلقة

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بالرقم القومي| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على بوابة الأزهر قريبا

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023/2024

رابط متوفر| تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

متوفر| توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

الأكثر قراءة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تهدد خروجه من الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب