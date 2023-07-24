رابط مفتوح.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي توفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تتيح العديد من الأماكن أمام طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد المصرية، للالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.



- المعاهد الفنية الصحية

الجدير بالذكر أنه تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الكليات والجامعات المختلفة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إعلان تنسيق الجامعات واختبارات القدرات عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة لجميع التخصصات «أدبي وعلمي».

تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023/2024



ومن هذا الجانب، بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية «الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة»، ونظائرها نظام «3 ،5 سنوات»

يمكن التسجيل من خلال السطور التالية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي من خلال الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية عبر الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني

-الدخول على موقع التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم (من هنــــــا).

-تحدد السنة الدراسية.

-تحديد نوع التعليم الفني (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).

-تحديد المدرسة التابع لها والمحافظة.

- وضع رقم الجلوس.

-ستظهر النتيجة أمام الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

بوابة التعليم الفني (اضغط هنـــــــــــــا)

وضع رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

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