صناعي 3 سنوات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يتابع طلاب الشهادات الفنية الصناعية للعام الدراسي 2023، نتائج التنسيق عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 رسميا لمعرفة الكليات التي سيتم السماح لهم بالتقدم فيها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي 3 سنوات

وترصد "الدستور" كافة التفاصيل الخاصة التي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة نظام الثانوية 3 سنوات كذلك دبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات وفقا لاخر تنسيق للوزارة العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022

يشار إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للعام الماضي يتضمن دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)

• 60% فأكثر: لدبلوم المدارس الثانوية الفنية وتشمل ( فني تجاري – صناعي – زراعي – السياحة والفنادق

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاه الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي

• 60% فأكثر، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

• 60% فأكثر، دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

• 60% فأكثر، دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

• 75% فأكثر، دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات

• 75% فأكثر، دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة

بينم الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أقل من 75% حتى 65%، سيتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.