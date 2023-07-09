رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.. تم تسجيل تغييرات في الإحصائيات الخاصة بنتائج شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2022-2023 في دبلوم الصنايع نظام الثلاث سنوات، وهذا التغيير سيؤثر على التنسيق.

وسوف نستعرض في السطور التالية توقعات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للطلاب الذين حصلوا على شهادة دبلوم الصناعة في العام الدراسي 2022-2023:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

شارك في امتحانات الصف الثالث الثانوي الصناعي هذا العام 307,198 طالبًا وطالبة، وحضر منهم الاختبارات 304,582، ونجح 202,946.

ويعتبر التراجع في نسبة النجاح بمعدل 2.39٪ هو الرقم الأهم في البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وبسبب هذا التراجع، يتوقع حدوث انخفاض في تنسيق الثانوي الصناعي 3 سنوات للقبول بالكليات والمعاهد للعام المقبل، بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و1٪ في الكليات والمعاهد التي تقبل من أعلى المجاميع.

كما يتوقع وصول الحد الأدنى للقبول بالمعهد الفني الصحي إلى 95.5٪، بينما ستتراجع نسبة تنسيق المعاهد العليا للهندسة إلى 95٪. وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الآثار سينخفض إلى 77٪، والاقتصاد المنزلي إلى 92٪، مع انخفاض تنسيق كل التخصصات التكنولوجية في تنسيق دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية في الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة، بنظام 3 أو 5 سنوات، يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في الكليات والمعاهد المصرية:

الدخول على موقع تنسيق القبول: tansik.egypt.gov.eg، وتحديد نوع المؤهل الدراسي وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري المدون في استمارة النجاح.

يمكن للطلاب تعديل رغباتهم في أي وقت قبل إعلان النتائج باستخدام الرقم السري، ويجب على الطلاب مراجعة وطباعة رغباتهم بأنفسهم.

في حالة فقدان استمارة النجاح، يمكن للطلاب الحصول على بدل فاقد من إدارة شئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023

تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، بنسبة نجاح عامة بلغت 64.47%، حيث بلغ عدد الناجحين 473264، فيما سيؤدي البعض الآخر امتحانات الدور الثاني، وستكون هناك فرصة للإعادة لبعض الطلاب.