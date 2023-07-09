تنسيق تمريض أسيوط 2024 ورابط التقديم الالكتروني

أعلنت هيئة التأمين الصحى عن تنسيق تمريض أسيوط 2024، والذي يستمر التقديم فيه لمدة أسبوع فقط ، وفق لأعلى درجات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس تمريض 2023- 2024، وتعرض الدستور في التقرير تنسيق تمريض أسيوط 2024 ورابط التقديم.

تنسيق تمريض أسيوط 2024

تنسيق تمريض أسيوط ٢٥٠ لأعلي ٥٠ واحد م فتح القبول من يوم ٨-٧ حتي ١٤-٧ ، ويتم التقديم من خلال موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والضغط على أيقونة تقديم مدارس تمريض أو الضغط مباشرة على الرابط التالي http://41.33.97.115/NursingSchool/request.aspx ، ويتم رفع بملف Pdf يحتوي على: (صورة شهادة الميلاد – صورة شخصية حديثة للطالب – صور الشهادتين الابتدائية والإعدادية – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق لثلاث اعوام على الاقل – بيان درجات او بيان نجاح للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية – شهادة حسن سير وسلوك).

وفي حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة أو عدم استيفاء الأوراق المطلوبة لن يتم النظر في الطلب المقدم من خلال اللينك يتقدم الطالب الى المدرسة المقدم لها بالرغبة الأولى بأصول الأوراق المطلوبة وبطاقة الترشيح لمراجعة الأوراق وذلك فى الفترة من 19-07-2023 الى 26-07-2023.

ويمكن للطلاب الاطلاع على قائمة مدارس التمريض المتاحة في محافظته من خلال نفس الرابط السابق.

موعد تقديم مدارس التمريض 2023

حددت وزارة الصحة والاسكان موعد تقديم مدارس التمريض والتي بدأت في 4 يوليو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو، ويكون التقديم من خلال إدارات التدريب في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك وفق تصريحات علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.

وتابعت أن الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس تمريض يخضعون إلى الكشف الطبي من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن كشف نظر، وباطني، واختبار مخدرات، حيث يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط، على ألا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد انتهاء إجراءات تنسيق التمريض وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده مديرية الصحة التابع لها.

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