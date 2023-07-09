تنسيق مدارس ستيم 2024 وتفاصيل التقديم

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق مدارس ستيم 2024 في الأيام الحالية كي يقدم أولياء الأمر لأولادهم فيها ومعرفة الشروط المطلوبة للتقديم والتفاصيل الكاملة لها.

تنسيق مدارس ستيم 2024

في التقرير التالي نوضح تنسيق مدارس ستيم 2024 بعد أن تم فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2023-2024

يجب أن يكون مجموع درجات الطالب في الشهادة الاعدادية 274.5 (98%) من المجموع الكلي للتقديم في مدارس ستيم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

مع العلم أنه لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية فى أى من المواد المقررة.

كما يمكن التقديم للطالب الحاصل على مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الإنجليزي - الرياضيات - العلوم).

موعد التقديم في مدارس ستيم 2023

بدأ التقديم في مدارس ستيم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم من الاربعاء الماضي 5 يوليو ويستمر حتى 25 يوليو 2023 ويكون التقديم من الرابط التالي

https://stemexls.emis.gov.eg/

وتُجرى اختبارات القبول لهذه المدارس في الفترة من 12 أغسطس 2023 وحتى 15 أغسطس 2023.

يُرجى العلم أنه يمكن للطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022/2023 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم إلجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيًا الشروط، وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ، ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.

أماكن مدارس ستيم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2023

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الإسكندرية المشتركة

كفر الشيخ المشتركة – الدقهلية المشتركة

الإسماعيلية المشتركة – البحر االحمر المشتركة

أسيوط المشتركة -الأقصر المشتركة –

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