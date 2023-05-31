الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأول على الشهادة الإعدادية فى القاهرة: "كنت أعتمد على مدرستي وأحلم بدخول ستيم"

طلاب
طلاب

اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية، وقال عمار محمد حسينى الأول مكرر على الشهادة الاعدادية بالقاهرة من إدارة الوايلى إنه عرف أنه الأول على المحافظة من مكالمة المديرية له والمحافظ. 

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور": أه ينوى على دخول مدارس ستيم أو الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه مائل لمجال الطب أو الكمبيوتر ساينس فى المستقبل. 

ويقول والد عمار فى تصريح خاص لـ"الدستور": إبنى كان ملتزم بالقرآن الكريم والفرائض الحمد لله وكان بشكل كبير يعتمد على مدرسته ودروس أيضًا من خارج المدرسة.

وأضاف فى تصريحات خاصة : عمار كان الأول على الإدارة أيضًا فى التيرم الأول.

وأكد والد عمار خلال تصريحاته أنه يتمنى التوفيق لإبنه خلال فترة حياته القادمة، مؤكدًا أنه يشجعه على الاتلحاق بمدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا . 

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية، حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

وأضاف أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

التربية والتعليم الأول مكرر الصم وضعاف السمع الشهادة الاعدادية الدرجات النهائية الثانوية العامة الحصول علي النتيجة

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