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عالم

عاجل.. وكالة أمن بحري: تضرر سفينة بعد تعرضها لهجومين قبالة سواحل اليمن

تعرض سفينة للهجوم
تعرض سفينة للهجوم

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري الجمعة أن سفينة أصيبت بأضرار إثر تعرضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية.

وذكرت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" أنها تلقت "بلاغا من سفينة عن هجومين" على بعد 14 ميلا بحريا نحو جنوب غرب مدينة المخا في اليمن.

وأضافت الوكالة: "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم، بعد ذلك حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

ولم تعط الوكالة أي معلومات حول سلامة الطاقم.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وبينما أدت الهجمات إلى عرقلة التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات ضد مواقع للحوثيين على الأراضي اليمينة، فيما تعمل العديد من الدول في إطار تحالفات بحرية لحماية وتأمين مرور السفن.

 

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