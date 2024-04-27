مدرب مازيمبى يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلى

وجّه لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، اللوم إلى طاقم حكام لقاء الأهلي، بعد وداع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي.

وخسر مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة سجلها محمد عبدالمنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق، ليصعد المارد الأحمر إلى نهائي إفريقيا ويواجه الترجي الرياضي التونسي.

وقال "نداي"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بخيبة آمل نتيجة الخسارة بثلاثة أهداف، وكرة القدم في إفريقيا لابد أن يكون التحكيم أفضل، لدى ملاحظات على الاداء التحكيمي، وفي بداية المباراة كان الحكم يطلق الصافرات ضدنا، لابد أن يتطور التحكيم، وفي لقاء الذهاب لم يتم احتساب ركلة جزاء لنا، ولابد أن يكون التحكيم أكثر حيادية".

وأضاف: "حارس مرمى مازيمبي تعرض لإصابة ولذلك سقط على الأرض ولم يدعي الإصابة وليس هدفه إضاعة الوقت، وعليكم العودة لمشاهدة اللقاء مجددًا".

وواصل: "عدم احتساب الهدف أثر علينا، ولن أكشف عن رأيي، وفريق مازيمبي لعب 3 مباريات في الإدوار الاقصائية قبل اليوم، ولم يتدخل الفار مطلقا، واليوم فقط تدخلت التقنية لالغاء الهدف لصالح الأهلي، وأرغب أن يكون هناك تحكيم عادل، والقرار قد يكون غدا ضد الأهلي وليس ضدنا، نطالب بوجود عدالة تحكيمية".

واستكمل: "وجود قوات من الأمن حول الحكم أمر غير جيد، وكنت أحب أن يكون هناك مهنية من جانب طاقم الحكام، وهذا المنظر لم يعجبني، كنت أود أن يخرج الحكم بشكل طبيعي، لابد أن يتم التوقف عن تصدير رجال الأمن في هذه المواقف".

واختتم: "خسرت مباراة أمام الأهلي في 2012، والمارد الأحمر من أكبر فرق القارة، وأتمنى الفوز للأفضل في النهائي سواء الأهلي أو الترجي، ولا أتمنى أن تكون قرارات الحكم لها أفضلية في منح أيًا منهما اللقب".

اقرأ أيضا.. الأهلى يعاقب مازيمبى بثلاثية فى الشوط الثانى ويتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا