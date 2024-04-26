أبطال إفريقيا| وسام أبوعلى يضيف ثانى أهداف الأهلي فى شباك مازيمبى

أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد عرضية رائعة من معلول وتسديدة صاروخية في الشباك.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين بدون أي خطورة.

في الدقيقة 3، فيليب كينزومبي لاعب مازيمبي حاول المرور من جهة اليمين ولكن تداخل معه علي معلول بشكل رائع وامن الكرة حتى مرت لركلة مرمى.

كرة طولية من أحمد عبد القادر إلى السولية لكن حارس مازيمبي خرج وأمسك بالكرة قبل وصول السولية.

الأهلي أهدر أول أهداف اللقاء بعد تمريرة رائعة من علي معلول من الجهة اليسرى إلى السولية الذي استلن الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في قدم الحارس أليو فاتي.

وعادت الكرة مجددا وسط ارتباك من حارس مازيمبي وسدد السولية الكرة فوق الحارس لكن المدافع أخرجها في اللحظة الأخيرة.

ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس مازيمبي أليو فاتي.

بيرسي تاو تلقى تمريرة رائعة وسدد لكن الكرة اصطدمت بالمدافع وخرجت إلى ركنية في الدقيقة 18.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص وسدد عبد القادر رأسية في الدقيقة 19 أبعدها الحارس بادارا فاتي.

في الدقيقة 22 مر محمد هاني ولعب الكرة عرضية أرضية حاول عليها وسام أبو علي وخرجت إلى ركلة مرمى.

سقوط جديد من لاعب مازيمبي جويل بيا ومحاولة لإضاعة الوقت في الدقيقة 23.

فرصة خطيرة من مازيمبي في الدقيقة 26 لكن مصطفى شوبير خرج وأنقذ الموقف.

في الدقيقة 35 نفذت الركلة الركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رامي ربيعة برأسية أمسك بها الحارس أليو فاتي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 37 ركلة ركنية لمازيمبي من جهة اليمين نفذها فيليب كينزومبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 43 سدد زيمانجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس مصطفى شوبير.

سقوط أكرم توفيق بعد تعرضه للإصابة.

رأسية خطيرة من كينزومبي مرت فوق عارضة مصطفى شوبير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.



أحداث الشوط الثاني

مازيمبي كاد أن يباغت الأهلي بهدف في الدقيقة 48 لولا إنقاذ أكرم توفيق للكرة على خط المرمى.

في الدقيقة 50 فرصة خطيرة للأهلي بعد تمريرة رائعة من عبد القادر إلى بيرسي تاو الذي مرر الكرة بالعرض قبل أن يتدخل دفاع مازيمبي لتصل إلى عبد القادر الذي سدد الكرة زاحفة مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 54 بطاقة صفراء من نصيب أليو فاتي حارس مرمى مازيمبي بداعي إضاعة الوقت.

مازيمبي يباغت الأهلي ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 58 عن طريق جويل بيا بعد عرضية من الجهة اليمنى ورأسية قوية في شباك مصطفى شوبير.

الحكم عاد إلى تقنية الفيديو التي استدعته قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

في الدقيقة 63 أجرى كولر أول تغيير بنزول إمام عاشور بدلا من عمرو السولية.

في الدقيقة 64 تسديدة قوية من بيرسي تاو لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ابعدها الحارس أليو فاتي من يمين مرماه ثم ارتطمت بالقائم الأيمن.

محمد عبد المنعم سجل هدف التقدم لصالح الأهلي من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية علي معلول في الدقيقة 68.

رأسية خطيرة من إيتوبو جونسون في الدقيقة 75 بجوار القائم.

في الدقيقة 79 تسديدة من وسام أبو علي لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بجوار القائم الأيمن.

تسديدة أرضية من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أليو فاتي من أسفل يسار مرماه.

وسام أبو علي سجل الهدف الثاني لصالح الأهلي بعد عرضية رائعة من علي معلول وتسديدة صاروخية بالشباك.

