مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى محافظات مصر

يكثر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم في محافظات المختلفة لاختلاف أوقات الصلاة فيها من منطقة لأخرى نظرًا للاختلافات الجغرافية وكذلك للحفاظ على مواعيد الصلاة في مواقيتها.

نعرض في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى نظرًا للاختلافات الجغرافية.



مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة

موعد اذان الفجر: 4:29 ص

موعد اذان الظهر: 12:52 م

موعد اذان العصر: 4:28 م

موعد اذان المغرب: 7:37 م

موعد اذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد اذان الفجر: 4:31 ص

موعد اذان الظهر: 12:57 م

موعد اذان العصر: 4:36 م

موعد اذان المغرب: 7:45 م

موعد اذان العشاء: 9:12 م

مواعيد الصلاة في محافظة بور سعيد

موعد اذان الفجر: 4:21 ص

موعد اذان الظهر: 12:47 م

موعد اذان العصر: 4:26 م

موعد اذان المغرب: 7:35 م

موعد اذان العشاء: 9:03 م

مواعيد الصلاة في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 4:29 ص

موعد اذان الظهر: 12:52 م

موعد اذان العصر: 4:29 م

موعد اذان المغرب: 7:37 م

موعد اذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

موعد اذان الفجر: 4:33 ص

موعد اذان الظهر: 12:53 م

موعد اذان العصر: 4:29 م

موعد اذان المغرب: 7:38 م

موعد اذان العشاء: 9:03 م

مواعيد الصلاة في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 4:26 ص

موعد اذان الظهر: 12:50 م

موعد اذان العصر: 4:28 م

موعد اذان المغرب: 7:37 م

موعد اذان العشاء: 9:04 م

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:38 ص

موعد اذان الظهر: 12:50 م

موعد اذان العصر: 4:20 م

موعد اذان المغرب: 7:30 م

موعد اذان العشاء: 8:52 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

موعد اذان الفجر: 4:39 ص

موعد اذان الظهر: 12:45 م

موعد اذان العصر: 4:10 م

موعد اذان المغرب: 7:21 م

موعد اذان العشاء: 8:41 م

مواعيد الصلاة في مدينة العريش

موعد اذان الفجر: 4:15 ص

موعد اذان الظهر: 12:41 م

موعد اذان العصر: 4:20 م

موعد اذان المغرب: 7:29 م

موعد اذان العشاء: 8:57 م

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