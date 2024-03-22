الجمعة 22 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: الصلاة بركوعها وسجودها موجودة منذ سيدنا آدم

على جمعة
على جمعة

أجاب فضيلة الدكتور  علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال طفل كيف صلى سيدنا محمد بالأنبياء كلهم والصلاة لم تكن موجودة، قائلًا إن الصلاة موجودة منذ سيدنا آدم، لكن لم توجد الفرائض الخمس بهذه الكيفية.

الصلاة التجاء إلى الله

وأضاف خلال الحلقة الثانية عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الصلاة من حيث كونها التجاء إلى الله، وفيها ركوع وسجود، كانت موجودة.

وأردف أن الأنبياء كلهم مأمورون أن يتبعوا النبي، فأول ما رأوه في عالم الغيب اتبعوه، وصلوا خلفه.

برنامج نور الدين

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفتح الدكتور علي جمعة، حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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