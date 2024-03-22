الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة: صلاة الجنازة على الأطفال فرض لأنهم استهلوا الحياة صارخين

علي جمعة
علي جمعة

قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن صلاة الجنازة فرض كفاية، أي أنه لو صلى بها شخص واحد، ليس على الأمة كلها أن تصلي.

وتابع خلال الحلقة الثانية عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، سبب صلاة الجنازة على الأطفال الميتين رغم أنهم لم يفعلوا شيئًا، قائلًا: "إن كل من استهل صارخًا، تصلى عليه صلاة الجنازة، والطفل أول ما يتولد يقول "واء"، والعلماء قالوا إنها أول غيظة من إغاظة الشيطان، ومن أجل هذا الصلاة على الأطفال الذين استهلوا صارخًا، فرض، أما الطفل الذي نزل ولم يستهل صارخًا لا صلاة عليه".

صلاة الجنازة على الطفل ليست ليغفر له 


وأوضح أن صلاة الجنازة، ليس ليغفر له، ولا ليعلي درجته، وإنما لمعنى آخر هو أنه استهل الحياة صارخًا.

يذكر أن فكرة برنامج “نور الدين” مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

على جمعة نور الدين القناة الأولى صلاة الجنازة الأطفال

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