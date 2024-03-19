أبو عاصي: القول بأن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد يناقض القرآن

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن حصر معنى كلمة الإسلام في أنها الدين الذي جاء بها سيدنا محمد، يجر التناقضات على القرآن.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لو قلنا الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد فقط، ماذا عن سيدنا إبراهيم؟ وسيدنا سليمان؟، الذين جاءوا قبل سيدنا محمد، والآية تقول "وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما"، وآية سيدنا سليمان "ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين".

أبو عاصي: بعض التفاسير القديمة قالت بالمفهوم الواسع للإسلام

وأردف: إذن الإسلام المراد به المدلول العام وهذا رأي ذهب إليه الإمام محمد عبده، وكثير ممن تأثروا به وبعض التفاسير القديمة.

ولفت إلى أن السياق يكون حاسم ويقطع النزاع، المفسرين عندما يختلفوا بعضهم مع بعض، تختار ما يؤيده السياق.

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