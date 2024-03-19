الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبو عاصي: القول بأن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد يناقض القرآن

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي والدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن حصر معنى كلمة الإسلام في أنها الدين الذي جاء بها سيدنا محمد، يجر التناقضات على القرآن.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لو قلنا الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد فقط، ماذا عن سيدنا إبراهيم؟ وسيدنا سليمان؟، الذين جاءوا قبل سيدنا محمد، والآية تقول "وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما"، وآية سيدنا سليمان "ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين".

أبو عاصي: بعض التفاسير القديمة قالت بالمفهوم الواسع للإسلام

وأردف: إذن الإسلام المراد به المدلول العام وهذا رأي ذهب إليه الإمام محمد عبده، وكثير ممن تأثروا به وبعض التفاسير القديمة.

ولفت إلى أن السياق يكون حاسم ويقطع النزاع، المفسرين عندما يختلفوا بعضهم مع بعض، تختار ما يؤيده السياق.

 

 

اقرأ أيضًا:

أبو عاصي يكشف لـ"أبواب القرآن" مفاجأة عن مؤلف "الإسلام هو الحل"

سالم أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": تفسير ابن كثير والطبرى به كثير من الإسرائيليات

سالم أبو عاصي: المدلول الضيق للإسلام ظهر لأسباب سياسية

أبواب القرآن سالم أبو عاصي محمد الباز تفسير جديد للقرآن تفسير القرآن

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله الخبير

شيخ الأزهر: الله يقتص يوم القيامة للحيوانات الضعيفة

هل يشمل لطف الله الكفار والظالمين؟.. شيخ الأزهر يُجيب

أين لطف الله من تجويع أهل غزة وإبادتهم؟.. شيخ الأزهر يجيب

أزهري: آيات كثيرة في القرآن لا يمكن فهمها دون علم الاجتماع

أبو عاصي: المفسر يحتاج للعلوم الحديثة وشيوخنا قالوا عنها "هامشية"

أزهري: كتب الفقه تحتاج غربلة وتقييد خروج المرأة من البيت "خطاب مدمر"

سالم أبو عاصي: كتب التفسير تمتلئ بالأحاديث الموضوعة وتحتاج للرقابة

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

عاجل.. كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251