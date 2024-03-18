هل يشمل لطف الله الكفار والظالمين؟.. شيخ الأزهر يُجيب

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن لطف الله لا يقتصر على المؤمنين والصالحين، وإنما الله لطيف بعباده، لم يقل بالمؤمنين، وإنما يلحق لطفه بغير المؤمنين.

وأضاف خلال الحلقة الثامنة من برنامج "الإمام الطيب" على قناة "دي إم سي"، أن الكافر يستمتع بهذا اللطف بمثل ما يستمتع به المؤمن، والعصاة والمذنبون والمجاهرون بالمعاصي، يتمتعون بالألطاف الإلهية، لكنهم يجحدونها.

وأكد أن لطف الله شامل، فلم يدع عذرا لعبد من العباد، في إنكار ألوهيته، وسمى الكافر ظالم، لأن أشنع وأشد أنواع الظلم هو الكفر، لأنه سلب حق من الحقوق لأعظم مستحق من الحقوق، مردفا: "لو أن أحد ظلمه في ألف دولار لا ينام الليل، فماذا لو أنكر وظلم من يرزقه ويلطف به ويرعاه وييسر له الأمور، يعطيه العقل والتفكير والأدلة، ثم لا يؤمن بالله هذا ظالم.

وأشار إلى أن لطف الله يشمل الكائنات الأخرى، يشمل الحيوانات، والفرخ الذي يخرج من البيضة ويلتقط الحب، الله يلطف به من حيث ولادته والسعي على رزقه، لو ترك لشأنه ما استطاع أن يفعل شيئا.

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