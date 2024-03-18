الإثنين 18 مارس 2024
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سالم أبوعاصى: كثير من الأحاديث دُست لخلافات سياسية ومذهبية وعصبية

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الأزهر قام بجهد ونقدوا في كتب التفسير، لكن معظم النقد انصب على الرواة وليس المتون.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز أننا بحاجة لنقد المتون، والبحث هل الحديث موضوع، وأن نتبع مسارين، مسار السند ومسار المتن، ولا بد أن يكون الناقد لديه الحس النقدي وملما بدراسة الفلسفة والتاريخ ولديه معرفة عميقة بالقرآن وبدلالات القرآن وبمناشئ الدلالة في القرآن، ولا بد من تقديم الدلالة القرآنية عند التعارض على كل شيء، وأن يكون القرآن هو الخط الأحمر.

 

رسالة الأزهر أن يجدد عمل النبوة في الشعب

وأردف: "لا بد أيضًا أن يكون الناقد دارسا لعالم الأديان، وعلم الجرح والتعديل، والتاريخ، لأن كثيرا جدا من الأحاديث دخلت لخلافات سياسية ومذهبية وعصبية".

وأشار إلى أن محمد بن يحيي الزهري طعن في البخاري، لأن البخاري كان يقول بخلق القرآن، وهو إمام كبير من أئمة الحديث، وأبوحنيفة طعنوا فيه أيضًا.

وأردف أن مصطفي صادق الرافعي في كتابه "وحي القلم"، يقول رسالة الأزهر أن يجدد عمل النبوة في الشعب، وأن ينقي عمل التاريخ في الكتب، متابعًا: "لا بد أن تنشر الهدايات التي جاء بها الأنبياء في الناس، القيم الأخلاقية وتصحيح التورات العقائدية وفي الوقت نفسه تنقي ما في الكتب، ونحن الآن نتساءل أين الناقد البصير الذي يقرأ هذه الكتب؟".

وختم بأنه إذا حاول أحد نقد هذه الكتب، يهاجم من التيار السلفي، الذي يقول له "أنت مين كيف تجرؤ؟ أنت أعلم من الطبري؟ أنت أعلم من ابن كثير؟ أنت أعلم من القرطبي؟".

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