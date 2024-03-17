الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كالفين دارك يكشف كيف تؤثر حرب غزة على الناخبين الأمريكيين

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

قال كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي، إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن أولوية للمصوتين في الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة السياسة الخارجية ودعم أمريكا لإسرائيل ستؤثر على عدد كبير من الشباب، بسبب الحرب في غزة.

السياسة الخارجية لم تكن أولوية للناخبين الأمريكيين قبل حرب غزة

وأضاف كالفين، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة عدد الشباب لن تكون كبيرة جدا مقارنة بالشعب بأكمله، لكنها ستؤثر لأنها مركزة في دوائر مهمة، وبالتأكيد إذا خسر أصوات الشباب سيؤثر على الانتخابات.

ولفت إلى أن المجتمع العربي الأمريكي، خاصة في ميتشجان يشعر بالإحباط، ويتساءلون لماذا لا يغير الرئيس الأمريكي جو بايدن من سياساته؟ هو يغير تصريحاته لكنه لا يغير أفعاله.

وأردف أن بايدن يعلم أنه إذا فعل ما يريده المجتمع العربي الأمريكي سيخسر دعم الجمهوريين، وبعض من أفراد المجتمع اليهودي، وهذا هو سبب التخبط أنه يحاول إرضاء جميع الأطراف.

وأشار إلى أنه عندما دعا بعض أعضاء الكونجرس لانتخابات في إسرائيل لأن نتنياهو يضر بأمن إسرائيل، قيادة الحزب الجمهوري ندد بهذه الكلمات، ومنهم جاك شومر وهو رجل يهودي لكنه عندما لمح بهذا، الجمهوريون انتقدوه، وهذا الأمر يخيف بايدن. 

السياسة الخارجية دعم أمريكا لإسرائيل الناخبين الأمريكيين المجتمع العربي الأمريكي إسرائيل الكونجرس

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