السبت 16 مارس 2024
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عميد سابق بالأزهر: الموظف الذي يترك العمل ليؤدي صلاة السنة "آثم"

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن السلف يقولون من شغلهم الفرض عن النفل فهو معذور، أما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، وهو ما يسمى فقه الأولويات.

 

 الموظف الذي يعطل مصالح الناس ليؤدي صلاة السنة "آثم"

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن الموظف الذي يترك عمله ومصالح الناس معطلة ليؤدي صلاة السنة، يكون آثم، لأنه أضاع حق الناس.

 

وأردف: "مينفعش الظهر يأذن 12 و10، وأنت تصلي ركعتين سنة في ركعتين وتتأنى، وتعود للعمل الساعة واحدة، أنت آثم بصلاتك للسنة لأنك تعطل مصالح الخلق، تترك سيدة كبيرة ورجل عجوز ينتظرون الخدمة التي تقدمها لهم".

 

وختم: "نحن بحاجة لإعادة النظر في فهم الدين والشريعة".

 

 

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