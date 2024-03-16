السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف عن نشاط للرياح

طقس بارد
طقس بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد  الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة في القاهرة والمحافظات. 

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد  الجوية، خلال مداخلة للقناة الأولى المصرية، إن الأيام الماضية شهدت استقرارًا في حالة الطقس، لكن اعتبارًا من اليوم، تظهر فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق، والأجواء الشتوية هى السائدة في معظم المحافظات.

ولفتت إلى أن اليوم يوجد غطاء سحابي في أغلب المحافظات أدى لحجب أشعة الشمس، والشعور بالبرودة، منوهة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض مناطق الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة على بعض الأماكن في جنوب الوجه البحري، ومدن القناة القاهرة الكبرى، وهي أمطار غير مؤثرة على النشاط اليومي.

وأشارت إلى انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، مع الإحساس بالبرودة فترة الليل المتأخر، كما أن نشاط الرياح يزيد الشعور بالبرودة.

وختمت: "الـ72 ساعة المقبلة أجواء شتوية، وننصح بعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية".

الطقس الامطار والأجواء الشتوية أجواء شتوية الملابس الشتوية غطاء سحابي

مواد متعلقة

اعتقال رجل للاشتباه فى إعداده لهجوم إرهابى على السكك الحديدية فى روسيا

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحل عور بغلاف غزة

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال فى الجليل الأعلى

القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى مصفاة "سيزران" الروسية

شيخ الأزهر يحذر من الظلم: الحج يكفر الذنوب جميعها إلا مظالم العباد

شيخ الأزهر: صورة إسرائيل المظلومة سقطت.. والعالم كله تظاهر تحية لأبطال غزة

كيف تتأدب مع الله وتُعظم شعائره في رمضان؟ رمضان عبدالمعز يُجيب

سالم أبوعاصي: التشكيك في الشعر الجاهلي طعن في إعجاز القرآن

الأكثر قراءة

عاجل| التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 أتوبيسات بالجيزة (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. مفاجأة صادمة لـ مصطفى شعبان في أحداث الحلقة الـ6 من المعلم

عاجل.. فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"