الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف عن نشاط للرياح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة في القاهرة والمحافظات.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة للقناة الأولى المصرية، إن الأيام الماضية شهدت استقرارًا في حالة الطقس، لكن اعتبارًا من اليوم، تظهر فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق، والأجواء الشتوية هى السائدة في معظم المحافظات.

ولفتت إلى أن اليوم يوجد غطاء سحابي في أغلب المحافظات أدى لحجب أشعة الشمس، والشعور بالبرودة، منوهة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض مناطق الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة على بعض الأماكن في جنوب الوجه البحري، ومدن القناة القاهرة الكبرى، وهي أمطار غير مؤثرة على النشاط اليومي.

وأشارت إلى انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، مع الإحساس بالبرودة فترة الليل المتأخر، كما أن نشاط الرياح يزيد الشعور بالبرودة.

وختمت: "الـ72 ساعة المقبلة أجواء شتوية، وننصح بعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية".