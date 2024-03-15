كيف تتأدب مع الله وتُعظم شعائره في رمضان؟ رمضان عبدالمعز يُجيب

تحدث الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، عن كيفية التأدب مع الله وتعظيم شعائره خلال شهر رمضان.

وقال “عبد المعز” خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن من التآدب مع الله وتعظيم شعائره ، ألا يتجرأ أحد على حرمات الله، وأن ينفذوا أوامره بدون مراجعة، مشيرا إلى قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله".

وأضاف: "ليس بعد كلام الله كلام، ربنا لما يؤمر تنقذ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى يغضوا أبصارهم، ربنا يأمر يبقى الأمر يتنفذ، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يبقى ينفذوا، ولا تجسسوا يبقى ولا تجسسوا".

وأردف: "ولا يغتب بعضكم بعضًا، يبقى الغيبة حرام، والفضفضة التي تتضمن غيبة حرام".

ولفت إلى أن البعض لا يؤثر فيهم الصيام والقيام، مردفا: "كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، أما آن للقلوب أن تخشع، وللعيون أن تدمع وللأذان أن تسمع، والأجساد أن تركع، ويسود إطعام الطعام، إفشاء السلام، وصلة الأرحام".