الجمعة 15 مارس 2024
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سالم أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": مصطفى محمود جنح كثيرًا بالقرآن للنظريات العلمية

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الدكتور مصطفى محمود، طغت عليه الروحانيات عند تفسيره للقرآن، ولا يمكن القول إن كل كلامه خطأ أو كل كلامه صح، بل لديه آراء في التفسير صحيحة، وأخرى غير مقبولة.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من الآيات لا تتوفر فيها الشروط الواجب توفرها في التفسير، مثل الخروج عن اللغة، والخروج عن السياق أو عن الإطار العام للقرآن.

وأردف: "نسب إلى مصطفى محمود، ولا أدرى مدى صحته، أنه قال عندما تنظر إلى المرأة في الشارع أنت تنظر إلى خلق الله في الجمال، إذا كانت امرأة جميلة، وهذا طبعًا لا يساعده السياق ولا الإطار العام للإسلام".

ولفت إلى أنه جنح كثيرًا بالقرآن للنظريات العلمية وهي نظريات متغيرة، كما أنه ليس لديه تفسير كامل، فلا يمكن القول إنه استطاع أن يبدع، لكنها محاولة فيها المقبول والمردود.

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