الثلاثاء 12 مارس 2024
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خالد الجندي يكشف سبب نزول سورة الضحى وعلاقتها بزوال الغمة

خالد الجندي
خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عن أسباب نزول سورة الضحى،  وما بها من معاني.

وقال  خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، إن الضحى بداية النهار، بداية النور، وبداية عموم الضياء، وعلامة لذهاب الليل، مردفًا: “الآية تتحدث عن المرحلة التي تنتهي فيها الغمة والكربات والمصاعب والمتاعب وبعدها يأتي النور والفضل”.

ولفت، إلى أن امرأة مشركة دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم، وقالت له بتهكم "ربك خاصمك وودعك وهجرك وقطع وحيه عنك"، وكان ذلك محزنا على نفس النبي، فنزل الوحي بسورة الضحى، وكانت بداية لزوال الغمة.

 

خالد الجندي الضحى سورة الضحى

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