أبوعاصى: تفسير ابن كثير ملىء بالإسرائيليات والخرافات

قال د. محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن أشهر التفاسير المتداولة التي كان يشتريها الناس، تفسير ابن كثير، عيبه أنه كله نقل ومدرسة مليئة بالإسرائيليات ومليئة بالخرافات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "يعني هل تتصور مثلًا إنه يقول لك سورة الأحزاب كانت بمقدار سورة البقرة فنسخ الله منها إلى أن صارت هكذا، يعني معنى ذلك أن سورة الأحزاب كانت 40 صفحة، فجاء نسخ لـ35 صفحة".

وأردف: "ورواية يذكرها ابن كثير، وهي رواية غير صحيحة ورواية منكرة، هكذا كانت مدرسة ابن كثير، ومن قبله الطبري، لأنه اختصار للطبري، عيبها الإسرائيليات الكثيرة في هذه التفاسير، ولذلك بعض العلماء نقل أن تفسير الطبري كان ينقله واحد اسمه يحيى كذا يعني زائغ الاعتقاد، فكان يدس في التفسير الإسرائيليات والخرافات إلى آخره فدي مدرسة".

قال د. محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن مدرسة القرطبي في التفسير مغرقة جدًا في قضايا فقهية كانت تلائم عصره، لكن ربما هذه القضايا الآن لا تلائم عصرنا، فيستدلون ببعض الآيات كما سنطرق فيما بعد على أنه يجوز نكاح اليتيمة الصغيرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "طبعًا اليتم قبل البلوغ فلما اتجوز اليتيم قبل البلوغ يعني 5 سنين أو 4 سنين، وتجد بعض الدعاة الآن، وبعد ما نتعرض يقولك أيوه إذا كانت تطيق أو لا تطيق كلام لا يتقبله المنطق العصر الذي نعيش فيه".

ولفت إلى أن التفاسير المعاصرة مثلًا "ظلال القرآن" كتب بنفس أديب، لكن هذا الكتاب عيبه أمران خطيران جدًا، الأمر الأول أنه اعتمد في الروايات على ابن كثير وحده فقط، والأمر التاني أنه ملأ الكتاب بقضايا فكرية خربت العالم إلى اليوم، مصطلح الجاهلية مصطلح الكفر مجتمع إسلامي الدولة الكافرة المجتمع الجاهلي الدولة الجاهلية".