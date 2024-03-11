لماذا نحتاج إلى تفسير جديد للقرآن؟.. سالم أبو عاصي يجيب

قال د. محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن القضايا الاجتماعية والسنة الاجتماعية قضايا متغيرة، وكتاب الخلود (القرآن) لازم يجيب عن هذه القضايا التي كانت مطروحة قديمًا والتي موجود نماذج منها الآن وعما يستجد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هل نحن في التفاسير الجديدة للقرآن استطعنا أن نترك هذا الباب ونقول بأن كتاب الخلود يصلح أن يجيب عن كل المشكلات؟ هو صالح طبعا لكن أتكلم هل نحن وظفنا كتاب الخلود لكي يجيب عن المشاكل المعاصرة؟ ولا القرآن في وادي ونحن في وادي آخر؟".

ولفت إلى أنه قبل وضع حلول للمنهج الأمثل لتفسير القرآن، لابد من البحث عن المشكلة، مردفا: "لازم نبحث عن الداء أولا، فالداء ذكرت نقطة منه أن محمد عبده وجد أن الذين يكتبون في التفاسير السابقة للخاصة وليست لعامة المسلمين، المشكلة الثانية أن كل مفسر يكتب بثقافة عصره، فتغلب عليه أحيانا الروايات لما نعرض للمدارس التفسيرية منذ أن نشأت إلى الآن نتجد مثلا المدرسة المتسلفة أو السلفية، تجد بين تفسيرها للقرآن وبين الواقع انفصام، ويفسر الآيات بعيدًا عن الواقع، فهو غير قادر على جذب المجتمع المعاصر إلى القرآن، لأنه لا يجد فيه نفسه".