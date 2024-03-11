رمضان عبدالمعز يدعو لاستغلال شهر رمضان للتوبة: الله يأمر جنته أن تتزين

استهل الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أولى حلقات برنامج "لعلهم يفقهون" خلال شهر رمضان، بدعوة الناس للتوبة، قائلا: "ياللي إيدك ذنوب الحق اغسلها وتوب".

وقال عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن شهر رمضان أفضل فرصة للتوبة، لأربعة أسباب، أولها أن الله ينظر لعباده أول يوم رمضان، فيجدهم يتجهزون للشهر الفضيل بالاستعداد للسحور والصلاة والتوقف عن عمل الشر، والسبب الثاني أن الملائكة تستغفر كل يوم وليلة للعباد.

وأردف أن السبب الثالث أن رائحة أفواه الصائمين أطيب عند الله من ريح المسك، ورابعا "الله يأمر جنته أن تتزين، وأخيرا إذا كانت آخر ليلة في رمضان غفر الله للصائمين جميعا".