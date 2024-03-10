رمضان عبدالمعز: لاتتعدوا حرمات شهر رمضان وأوصيكم خيرًا به

قال الدكتور رمضان عبد المعز، إنه لابد من رفع شعار فعل الخير خلال شهر رمضان، بكل أنواع الخير، سواء أفعال الخير الخاصة بالنفس أو التي تتعداها إلى الغير.



وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه لابد أن نعلم أن شهر رمضان هو شهر الخيرات وهو شهر الطاعات وليس الكسل والنوم هو شهر العمل والعبادة والطاعة، مشددًا على عدم تعدي حرمات الشهر الكريم.



وتابع: "النبى صلى الله عليه وسلم كان كريمًا طول العام وكان الجود كله والسخاء كله كان جوادًا كريمًا وكان أجود ما يكون في شهر رمضان".



وعن سبب تسمية التراويح بهذا الإسم، أوضح أن النبى كان يصلى صلاة التراويح 11 ركعة مثنى مثنى، وسميت التراويح لأن النبى كان يصلى ركعتين فركعتين، ثم يأخذ استراحة ويصلى ركعتين فركعتين، ثم ينام بعض الوقت ويصلى بعدها الوتر، لذلك سميت التراويح.