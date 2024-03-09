السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى عن الإنزال الجوى للمساعدات فى غزة: قلت لكم المعبر مبيتقفلش

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى لأن تكون عامل استقرار وسلام في المنطقة، ولا تشعل أبدا حرائق،  لافتًا إلى أنها لا تدخر جهدا في إدخال المساعدات بأي طرق متاحة.

وأضاف خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "المساعدات التي قدمت، محدش بيقول ليه المساعدات بتدخل في إسقاط جوي وليس من المعابر، قلت لكم إننا في مصر حريصين المعبر يظل مفتوح 24 ساعة، وأي فرصة المساعدات تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة، والناس كانت تقول المعبر مقفول، قلت لكم المعبر مبيتقفلش، طب هم بيرموا في الشمال ليه؟ عشان الشمال بعيد شوية؟  ولا عشان فيه تحديات أمام دخول المساعدات من المعابر؟".

السيسي المساعدات فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة إسقاط جوي تحديات

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