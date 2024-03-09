السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يقل أبدًا إن مليارات الدولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين.

وأضاف خلال  فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "متقالش إن فيه 10، ولا  12 مليار دولار خرجوا من الدولة عشان المسئولين أخذوهم، محصلش وميحصلش بفضل الله".

وأردف: "كل جهدنا وكل إمكانياتنا كانت داخل البلد، مش عايز أسىء لأحد، عشان ليس من الصفات الطيبة، بس أنا والله العظيم، أنا بأحلف بالله، أنا ما لقيت بلد، أنا لقيت أي حاجة، وقالوا لي خد دي، واحنا إمكانياتنا مش كثير". 

مليارات الدولارات فساد مسئولين الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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