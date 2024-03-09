الرئيس السيسي: لن نخون دماء الشهداء.. وحدود مصر ستبقى كما كانت لآلاف السنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: لن يمضي وقتًا طويل بإذن الله حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، أن العالم يشهد منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة، ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، "طلبت من المؤسسات تعمل تقرير لتكلفة الإعمار في غزة التي بها 2.3 مليون مواطن بلغت أكثر من 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيها الأساسية ويمكن للناس أن تعيش فيها".

وتابع الرئيس السيسي: كان ممكن حد يقولي كنت خدت الـ 2 مليون عندك في مصر في سيناء، والأرض كبيرة، والأمور هتتحل، بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه، الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا أننا نحميها زي ما هي كده، ومحدش بفضل الله هيفرط فيها.