الرئيس السيسى عن الفريق عبدالمنعم رياض: الاستقامة والزهد فى الدنيا طريق الخير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحديث الذي تم عرضه عن استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض كانت به يوميات تم عرضها من قبل، مستدلًا على أن الشهيد الفريق عندما أوكلت له المهمة، ذهب إلى مكتبه، لكنه "طلب ترابيزة وأشياء بسيطة جدًا، وتوقفت أمام هذا الإجراء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة: "إنني رأيت أن الاستقامة والزهد في الدنيا هما طريق الخير الكبير للناس".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بقول الكلام ده لنفسي ولكل الموجودين واللي بيسمعوني، وكل هذا كان مقدمات في تقديري لنيل الشهادة، ونظل كل عام نحتفل ونتحدث عنه ونُقدِّر مساره".