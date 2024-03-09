السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

يوم الشهيد.. تاريخ من البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن

يوم الشهيد
يوم الشهيد

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، تقريرًا يرصد تاريخ من البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن في "يوم الشهيد".

رؤية بنجاح نجلها في الكلية العسكرية

وقالت والدة الشهيد أحمد عواد إنها رأت رؤية بنجاح نجلها في الكلية العسكرية، مشيرة إلى أنه في البداية تم قبوله في الجوية ولكنه يريد أن يحمل السلاح، حتى تم سقوطه في اختبار الضغط بالكلية الجوية، ليقبل بعدها في الحربية.

وأضافت والدة الشهيد أحمد عواد أنه بعد التحاقه بالكلية نشر صورة له بخط جميل مكتوب فيها "مستني دوري في الشهادة"، للأسف لم آرها إلا بعد استشهاده وانهرت تمامًا.

لديه أخلاق وتصرفات الشهيد

وقالت شدى ممدوح، زوجة الشهيد محمود منتصر، إن حماتها كانت دائمًا تقول إن أبناءها فداء الوطن، وعندما أبلغوها باستشهاد نجلها قامت بصلاة ركعتين شكرا لله، معقبة: "هما دول مربيات مصر".

وأضافت شدى ممدوح أن زوجها كانت لديه أخلاق وتصرفات الشهيد منذ بداية تعرفهما على بعض، مردفة: "كان نعم الزوج والأب، وفعلًا بعد ما ماريا اتولدت حس أنه بيودعنا".

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