الثلاثاء 05 مارس 2024
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"الري" تكشف تفاصيل تطهير المساقي في المحافظات بالتزامن مع تطهير الترع

تطهير الترع
تطهير الترع

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل تطهير المساقي في المحافظات بالتزامن مع تطهير الترع.

 شهر مايو يعد فترة أقصى الاحتياجات كونه يمثل موسم بدء فصل الصيف

 وقال إن شهر مايو يعد فترة أقصى الاحتياجات كونه يمثل موسم بدء فصل الصيف، والتي تزداد فيه الاحتياجات المائية سواء لري الأراضي الزراعية أو استخدامات مياه الشرب، وبالتالي يزداد الطلب على المياه.

وأضاف "غانم"، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أنه يجب أن تكون شبكة الموارد المائية مطهرة بالكامل لكي يتم إيصال كميات المياه المطلوبة، ولدينا شبكة متكاملة تتمثل في نهر النيل والترع الرئيسية وأخرى فرعية وصولا إلى المساقي الخصوصية.

سندخل الموسم الصيفي وجميع الترع في مصر مطهرة

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن تلك المساقي مملوكة من المزارعين أنفسهم، وتعد درجة أصغر من الترع وتأخذ المياه من الترع لإيصالها لأرض المزارع، وتبذل الوزارة مجهودات ضخمة للغاية من خلال تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع في مختلف أنحاء الوادي والدلتا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية هذا الملف، وحرص الدكتور هاني سويلم وزير الري ومتابعته لهذا الملف على مدار الساعة، معقبًا: "سندخل الموسم الصيفي وجميع الترع في مصر مطهرة".

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