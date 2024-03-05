الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء الأرمينى جهود وقف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استعرض مع رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلًا من الحروب والدمار والخراب.

دعم مصر كل المبادرات الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أرمينيا، دعم مصر كل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، والمساندة الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات، سعيًا لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية، ما يحقق مصالح شعوب المنطقة.

وتابع، أرحب مجددًا بفخامة رئيس وزراء أرمينيا، وأعرب عن أملي أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تطوير وتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات بين البلدين الصديقين، ما يثري العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع شعب البلدين.