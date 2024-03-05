"الأونروا": العديد من الفلسطينيين يحتاجون للمزيد من المساعدات الغذائية فى غزة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن العديد من الفلسطينيين يحتاجون إلى مزيد من المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وأضافت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوكالة باتت الشريان الوحيد الذي يمد الفلسطينيين بالحياة.

لا نزال في حاجة ملحة إلى إدخال المساعدات الإنسانية

وأوضحت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، أن قرار تعليق تمويل الوكالة متسرع وتم اتخاذه نتيجة ادعاءات، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن اتهامات لعدد من موظفينا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

وتابعت: لا نزال في حاجة ملحة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بكميات كبيرة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب.