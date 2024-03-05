"ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس حتى نهاية مارس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: “نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي ارتفاع قيم الحرارة بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات”.

أغلب محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعًا في معدلات الحرارة

وتابعت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 26 درجة مئوية، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا في معدلات الحرارة بما يشمل المحافظات الشمالية، وبالتالي طقس اليوم يكون مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وأيضا بعض المناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت أننا نشهد طقسا دافئا على السواحل الشمالية خاصة المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أما جنوب الصعيد فسيكون طقسا حارا خاصة في فترة الظهيرة.

ولفتت إلى أننا نشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس والدخول في فترة الليل، ويتجاوز الفرق بين درجات الحرارة نهارا وليلا 12 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وأحيانا يصل إلى 15 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأجواء ليلا باردة في معظم المحافظات خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر.