الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ فى هذا التوقيت (فيديو)

البضائع
البضائع

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ في هذا التوقيت.

وقال جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": إننا نشهد إجراءات منظمة ومحكمة خلال الأسابيع الماضية منذ اتخاذ إجراءات بشأن تدبير العملة الأجنبية والكثير من الاتفاقات الاستثمارية، وأتت قمتها مع اتفاقية مشروع رأس الحكمة.

إجراءات متعلقة بتطوير السياسات المالية والنقدية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك إجراءات متعلقة بتطوير السياسات المالية والنقدية، وهذا أثر من آثار تلك الاتفاقية، وتوافر السيولة، حيث إننا نتابع الخطوات التنفيذية للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في الجمارك المصرية بنحو 1.3 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الرقم أصبح لا يمثل عبئًا بالنسبة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن: التوجيهات الرئاسية تأتي في وقت مهم جدًا، ونحن على أعتاب شهر رمضان.

التوجيهات الرئاسية الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي تطوير السياسات المالية والنقدية

مواد متعلقة

السفير محمد آيت أوعلى: المغرب لم تدخر جهدًا لإنجاح جهود العمل العربى المشترك

مندوب موريتانيا يتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين للدورة 161

مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: لا يزال الوضع بغزة يفرض نفسه على أجندة الاجتماعات

فحص أكثر من 3 ملايين.. مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

مندوب المغرب بالجامعة العربية: تعزيز أواصر العمل العربى المشترك لبحث تطورات العدوان على غزة

رغم وفاته.. جميل برسوم يطل بثلاثة أعمال درامية فى رمضان 2024

249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة.. أشرف عقبة يُبرز جهود اللجنة الطبية العليا

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير 2024

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

لقاء بينى جانتس وكامالا هاريس.. هل تخطط الولايات المتحدة لاستبدال نتنياهو؟

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال