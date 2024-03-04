دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ فى هذا التوقيت (فيديو)

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ في هذا التوقيت.

وقال جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": إننا نشهد إجراءات منظمة ومحكمة خلال الأسابيع الماضية منذ اتخاذ إجراءات بشأن تدبير العملة الأجنبية والكثير من الاتفاقات الاستثمارية، وأتت قمتها مع اتفاقية مشروع رأس الحكمة.

إجراءات متعلقة بتطوير السياسات المالية والنقدية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك إجراءات متعلقة بتطوير السياسات المالية والنقدية، وهذا أثر من آثار تلك الاتفاقية، وتوافر السيولة، حيث إننا نتابع الخطوات التنفيذية للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في الجمارك المصرية بنحو 1.3 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الرقم أصبح لا يمثل عبئًا بالنسبة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن: التوجيهات الرئاسية تأتي في وقت مهم جدًا، ونحن على أعتاب شهر رمضان.