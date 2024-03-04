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"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير 2024

اللجنة الطبية العليا
اللجنة الطبية العليا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز جهود اللجنة الطبية العليا في فبراير 2024.

أبرز جهود اللجنة الطبية العليا

  • الرصد والاستجابة لـ 991 حالة عبر واتس آب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
  • تم إصدار 249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
  • توفير الإجراءات الطبية لـ 117 حالة من مرضى الأورام وكذلك عمليات الجاما نايف.
  • إصدار 36 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
  • تم إصدار 32 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحالات الطارئة.
  • توفير الأدوية بإجمالي 92 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.
  • تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 64 حالة.
  • إجراء الكشف على 9510 مواطن ضمن قوافل اللجنة بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية.
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