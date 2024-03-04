"إكسترا نيوز" ترصد أبرز جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير 2024
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز جهود اللجنة الطبية العليا في فبراير 2024.
أبرز جهود اللجنة الطبية العليا
- الرصد والاستجابة لـ 991 حالة عبر واتس آب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
- تم إصدار 249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
- توفير الإجراءات الطبية لـ 117 حالة من مرضى الأورام وكذلك عمليات الجاما نايف.
- إصدار 36 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
- تم إصدار 32 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحالات الطارئة.
- توفير الأدوية بإجمالي 92 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.
- تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 64 حالة.
- إجراء الكشف على 9510 مواطن ضمن قوافل اللجنة بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية.