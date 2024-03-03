"القاهرة الإخبارية" ترصد بيان الخارجية الفلسطينية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد بيان الخارجية الفلسطينية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية.

بيان الخارجية الفلسطينية بشأن الأوضاع في الضفة:

اليمين الإسرائيلي يتعمد تصعيد الأوضاع بالضفة لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية وتطبيق نسخة الدمار التي حدثت في غزة لإطالة بقائه في الحكم.

المستوطنون يرتكبون جرائمهم تحت حماية جيش الاحتلال الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة المواطنيين بكافة مدن وقرى الضفة.

يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة.

نطالب كافة الدول بفرض المزيد من العقوبات على المستوطنين ووضعهم على قوائم الإرهاب بالإضافة إلى فرض عقوبات على من يقف خلفهم ويدعمهم خاصة المتطرفين سموتريتش وبن غفير.