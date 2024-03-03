تفاصيل جولات مفاوضات التهدئة الجديدة بقطاع غزة (فيديو)

الأحد 03/مارس/2024 - 01:37 م 3/3/2024 1:37:41 PM

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول تفاصيل جولات مفاوضات التهدئة الجديدة بقطاع غزة.

مباحثات باريس

عقدت في يناير الماضي بمشاركة مصر وقطر وأمريكا.

هدفت للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.

هدفت لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

تجدد الاجتماع ذاته في 23 فبراير الماضي.

مباحثات الدوحة:

عقدت في 24 يناير الماضي.

شاركت بها كافة الأطراف بما فيهم حماس وإسرائيل.

هدفت لإقرار اتفاق نهائي لإقامة هدنة في قطاع غزة.

مباحثات القاهرة:

تعقد في 3 مارس بحضور وفد من حماس وإسرائيل.

تشارك بها كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

تسعى لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الشمال.

تهدف لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.