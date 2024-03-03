الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤسسة "فاهم" تحتفل بمرور 100 نشاط في دعم الصحة النفسية

مؤسسة فاهم
مؤسسة فاهم

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مؤسسة فاهم تحتفل بمرور 100 نشاط في دعم الصحة النفسية".

الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج كأي مرض عضوي

وقال القس أنطونيوس صبحي، استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مبادرة الدعم النفسي من المبادرات المهمة جدا، لأننا من خلال العادات والتقاليد الموروثة ننظر بشكل غير جيد للمريض النفسي ونصمه بوصمة عار، وهذا الأمر بعيد تماما عن الفكر الصحي.
وأضاف صبحي، أن الطب الحديث أوضح لنا أن الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج كأي مرض عضوي يصيب الإنسان، وكلما قدمنا الدعم للمريض النفسي مع العلاج الطبي كان ذلك أفضل.

نحتفل بمرور سنة على إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسي

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، إننا نحتفل بمرور سنة على إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، فقد قمنا نفذنا 100 نشاط من خلال البروتوكولات الموقعة بين المؤسسة وكل مؤسسات الدولة.

وأكدت أن القيادة السياسية مهتمة بملف الصحة النفسية، لذلك كان أول بروتوكول وقعناه جمعنا بوزارة الصحة والسكان ودخلنا مستشفيات الصحة النفسية مثل العباسية والدمرداش والخانكة لتوصيل رسالة مفادها أننا لسنا خائفين من المرضى النفسيين.

وتابعت: "المؤسسة تعمل على كسر وصمة العار عن المرض النفسي".

مؤسسة فاهم مؤسسة فاهم للدعم النفسي دعم الصحة النفسية 100 نشاط في دعم الصحة النفسية مبادرة الدعم النفسي

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